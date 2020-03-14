ارتفاع عدد الوفيات بفرنسا بسبب كورونا إلى 91 والإصابات إلى 4499

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ إلى 91 والإصابات إلى 4499 حالة مؤكدة.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إلى أن وزيرة ​البيئة​ الفرنسية نيكولا إولو، أُصيبت بفيروس كورونا.