ارتفاع عدد الوفيات بفرنسا بسبب كورونا إلى 91 والإصابات إلى 4499

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 91 والإصابات إلى 4499 حالة مؤكدة.
وكانت قد أشارت وسائل إعلام إلى أن وزيرة البيئة الفرنسية نيكولا إولو، أُصيبت بفيروس كورونا.
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