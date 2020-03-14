إيطاليا.. تسجيل 175 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة وعدد المصابين بكورونا يتجاوز 21 ألف

سجلت إيطاليا 175 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1441 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم السبت هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 21157، مشيرا إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 966 حالة وفاة.