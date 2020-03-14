سجلت إيطاليا 175 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1441 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم السبت هيئة الوقاية المدنية.
وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 21157، مشيرا إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 966 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا.. تسجيل 175 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة وعدد المصابين بكورونا يتجاوز 21 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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