أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه خضع الجمعة لفحص كورونا المستجد مشيرا الى ان النتائج منتظرة في الأيام المقبلة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “لقد خضعت للفحص مساء أمس” بعدما كان أعلن الجمعة أنه ليس بحاجة للقيام بذلك لانه لم تظهر عليه أية عوارض.
مُقابل ذلك أعلن البيت الأبيض فحصه لحرارة جميع المحيطين بالرئيس قصد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُعلن إجراءه لفحص كورونا المستجد والبيت الأبيض يقيس حرارة المحيطين به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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