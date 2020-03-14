للأجانب والمواطنين العالقين في شمال المغرب…السلطات تفتح معبر سبتة مؤقتا للعبور

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، اليوم السبت، في رسالة موجهة للفرنسيين العالقين في مطار ابن بطوطة بطنجة، عن فتح معبر سبتة البري أمام أصحاب السيارات، والراجلين أيضاً من أجل السفر عن طريق ميناء المدينة المحتلة إلى بلادهم.

وقالت السفارة، في إعلان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن “معبر سبتة مفتوح في الوقت الراهن للسيارات والمشاة، حاملي تذكرة المراكب البحرية”، لافتة الانتباه إلى أن هذا الخيار يُفضل للمتواجدين في شمال المغرب.

وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، غرد مساء اليوم، عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “لمواطنينا العالقين في المغرب، يتم تنظيم رحلات جديدة للسماح لكم بالعودة إلى فرنسا”.

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وطلب ماكرون من السلطات المغربية، في التغريدة ذاتها، بعد احتجاج عشرات الفرنسيين في مطار طنجة صباح اليوم، “القيام بكل ما هو ضروري في أقرب وقت ممكن”.

وقرر المغرب، أمس الجمعة، تعليق الرحلات البحرية والجوية من وإلى فرنسا بهدف تقييد وصول أشخاص يمكن أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” إلى البلاد.

كما أعلن، الخميس، جميع تعليق الرحلات الذاهبة والآتية من كل من الجزائر وإسبانيا.