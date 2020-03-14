بعد فيديوهات يشتكون فيها…ماكرون يوجه رسالة للفرنسيين العالقين في المغرب ويدعو السلطات للتجاوب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، السلطات المغربية إلى تسهيل عملية إعادة الفرنسيين العالقين في المغرب بسبب إلغاء الرحلات الجوية بين البلدين.

ووجه الرئيس ماكرون، في تغريدة على حسابه في التويتر، رسالة إلى المواطنين الفرنسيين العالقين في المغرب، بعد قرار المغرب تعليق الرحلات الجوية نحو فرنسا، بسبب تفشي داء كورونا، قال فيها إن بلاده بصدد تنظيم رحلات استثنائية من المغرب باتجاه فرنسا لمساعدة مواطنيها في العودة إلى بلادهم.

ودعا الرئيس الفرنسي السلطات المغربية إلى التفاعل “بسرعة من أجل نقل مواطني بلده إلى فرنسا”.

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وكان عدد من الفرنسيين ظهروا في فيديوهات يشتكون من توقف الرحلات، بحيث ظلوا عالقين في المغرب.

وكان المغرب وفرنسا قد أعلنا عن إغلاق الحدود بينهما كتدبير احترازي بعد انتشار فيروس كورونا في فرنسا، وأيضا بعد وصوله للأرضي المغربية عن القادمين من فرنسا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، قد أعلن في تدوينة له على حسابه بموقع “تويتر” اليوم السبت، إنه تحدث أكثر من مرة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، من أجل التدخل لإعادة المواطنين الفرنسيين العالقين في المغرب لبلادهم.