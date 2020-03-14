شكرا لقرائتكم خبر عن 28 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» في كردستان والان نبدء بالتفاصيل
ورأى البارزاني في بيان صحفي، أن إقليم كردستان شأنه شأن باقي مناطق العالم يواجه الآن هجمة غيرمتوقعة تتمثل بفيروس "كورونا".
وأشار إلى التدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذها الإقليم للحد من انتشار فيروس" كورونا" من بينها تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات, والحد من التنقل عبرالمنافذ الحدودية, ومنع التجمعات العامة, وإجراء الفحوصات في المطارات والمنافذ الأخرى.
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