شكرا لقرائتكم خبر عن الدانمراك تسجّل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت السلطات الصحية في مدينة كوبنهاجن في بيان صحفي اليوم السبت إن الدنمرك سجلت اليوم السبت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
أفادت السلطات أن المريض البالغ من العمر 81 عاما توفي في مستشفى في كوبنهاجن.
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