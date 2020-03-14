شكرا لقرائتكم خبر عن وفيّات كورونا في إيطاليا تتخطى 1440 والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 بعدما سجل 17660. ولا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.
وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439 أمس. وتفشى كورونا في شمال إيطاليا يوم 21 فبراير شباط.
كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.
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