شكرا لقرائتكم خبر عن وفيّات كورونا في إيطاليا تتخطى 1440 والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1441 حالة اليوم السبت بنسبة 14 في المئة بعد أن كان 1266 في اليوم السابق.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 بعدما سجل 17660. ولا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439 أمس. وتفشى كورونا في شمال إيطاليا يوم 21 فبراير شباط.

كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.