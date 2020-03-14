شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في المملكة يُعلن أرقاماً مطمئنةً جداً عن كورونا في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أكد سفير الصين لدى المملكة «تشن وي تشينغ» أن الوضع الصحي في بلاده تحسن بدرجة كبيرة جداً فيما يتعلق بفايروس كورونا، مدللاً بالأرقام . وأوضح أن الأرقام الأخيرة والتي أعلنتها لجنة الصحة الوطنية في بلاده مطمئنة للغاية وهي: -عدد الحالات المؤكدة الجديدة في #ووهان: 4 والحالة المشتبهة الجديدة: 0 Advertisements -عدد حالات الإصابة محليا في الصين ما عدا #ووهان: 0 -عدد الحالات الجديدة القادمة من الخارج: 7 -عدد الحالات الجديدة في 27 مقاطعة صينية: 0 -تم شفاء جميع المرضى في المستشفيات في 7 مقاطعات ماكاو

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