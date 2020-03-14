مفوضية حقوق الإنسان: لاحظنا عدم وجود التزام للمواطنين لمنع انتشار كورونا

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد التزايد الملحوظ في اعداد المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً في العاصمة بغداد، نرى ضرورة منع التنقل في العاصمة بغداد من منطقة الى أخرى، لمنع الانتشار للمرض بين المواطنين".وأضاف :"لاحظنا عدم وجود التزام من المواطنين بل ان تقليص الدوام في الدوائر وتأجيلها في المدارس والجامعات جعل الكثير من العوائل تنزل الى الأسواق والمواقع الترفيهية اكثر".

ودعا البياتي، خلية الازمة إلى "التنسيق الكامل لضمان توفير المواد الغذائية والأفران والتوصيل المجاني للبيوت مع ضرورة السماح للكوادر الطبية والصحية والمرضى للتحرك بحرية".

