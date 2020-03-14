بالصور.. السترات الصفراء تتحدى 'كورونا' والحكومة الفرنسية وسط باريس

الخليج 365/ باريس: علي ناجي تظاهر المئات من اصحاب الستائر الصفراء، وسط باريس، متحدين تحذيرات الحكومة الفرنسية بمنع تجمعات لاكثر من 100 شخص بسبب وباء فيروس "كورونا".
وتجمع المئات من الفرنسيين في باريس ودخلوا بمشاجرات مع الشرطة في حي دائرة 13 لباريس، ما دفع بالقوات الامنية الى اعتقال 19 شخصا من المتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، قد اعلن الجمعة الماضية، ان الحكومة ستخفض الحد الاقصى لحجم التجمعات فى فرنسا الى 100 تجمع بعد ان كان الف تجمع سابقا لكبح انتشار فيروس كورونا.
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