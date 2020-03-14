بابل تعلن حظراً للتجوال في المسيب

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، السبت، بإعلان حظر التجوال في قضاء المسيب شمالي المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قيادة شرطة محافظة بابل أعلنت حظراً للتجوال في قضاء المسيب شمالي المحافظة". وأضاف أنه "لم يتم تحديد لغاية الىن مدة انتهاء الحظر".

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