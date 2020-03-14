مدير صحة الكرخ: احد المصابين بفايروس كورونا اقام وليمة لأكثر من 80 شخصاً

وقال لطيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "احد المرضى المشخصين بفايروس كورونا بعد عودته من ايران اقام وليمة اكثر من ثمانين شخصاً".

وتساءل لطيف "اين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم"، داعياً اي شخص يعود من الخارج الى "ملازمة بيته".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء.