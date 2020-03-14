الصحة تعلن تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء.
وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) عددها خمسة، واحدة في بغداد / الرصافة وحالتين في بغداد / الكرخ"، مؤكدة "اكتشاف حالة في ذي قار وأخرى في محافظة كربلاء".
وأوضحت الوزارة، أن "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان بلغ ١١٠ حالات"، مؤكدة أن "مجموع حالات الشفاء بلغت ٢٦، ومجموع الوفيات بلغت تسعة".
وأكدت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة"، داعية الجهات المعنية كافة إلى "محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".
وأهابت الوزارة بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".
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