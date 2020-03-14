اعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت، عن تسجيل حالة اصابة بـ"كورونا" لممرض من سكنة مدينة الناصرية لامس احد المصابين.
وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ارسال ٩ عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد وكانت نتيجتها ٨ حالات سالبة وحالة موجبة واحدة لممرض ملامس للمريض المصاب بهذا الفايروس".
وأضاف أن "الممرض المصاب من سكنة مدينة الناصرية ويبلغ من العمر ٢٣ عاما"، مشيراً الى أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الشخص المصاب وحسب اللوائح الصحية الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة ذي قار تعلن تسجيل حالة اصابة بـ'كورونا' لممرض لامس احد المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.