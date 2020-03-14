صحة ذي قار تعلن تسجيل حالة اصابة بـ'كورونا' لممرض لامس احد المصابين

اعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت، عن تسجيل حالة اصابة بـ"كورونا" لممرض من سكنة مدينة الناصرية لامس احد المصابين.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ارسال ٩ عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد وكانت نتيجتها ٨ حالات سالبة وحالة موجبة واحدة لممرض ملامس للمريض المصاب بهذا الفايروس".

وأضاف أن "الممرض المصاب من سكنة مدينة الناصرية ويبلغ من العمر ٢٣ عاما"، مشيراً الى أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الشخص المصاب وحسب اللوائح الصحية الدولية".