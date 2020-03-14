إيطاليا تعلن عن تسجيل 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيطاليا، السبت، عن تسجيل 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.



وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1441 حالة، السبت، بنسبة 14% بعد أن كان 1266 في اليوم السابق.

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وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى 21157 بعدما سجل 17660. ولا تزال إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا وثاني أكثر البلاد تأثرا به في العالم بعد الصين حيث ظهر أول مرة.

وأوضحت الوكالة أن عدد المصابين الذين تعافوا من المرض بلغ 1966 بعد أن كان 1439، الجمعة. وتفشى كورونا في شمال إيطاليا يوم 21 فبراير/ شباط.

كما ارتفع عدد المصابين المحتجزين في وحدات العناية المركزة من 1328 إلى 1518 حالة.