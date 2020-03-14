البيت الأبيض يفحص درجة حرارة الصحفيين قبل مؤتمر الرئيس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أجرى البيت الأبيض، السبت، فحص درجات الحرارة للصحفيين قبيل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فيروس كورونا المستجد.



جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أعلن البيت الأبيص تطبيقها ضمن جهوده لمواجهة الفيروس، ومنها إجراء فحص درجات الحرارة لأي شخص يلتقي الرئيس الأمريكي أو نائبه مايك بنس كإجراء احترازيا ضد فيروس كورونا.

وأجرى الرئيس الأمريكي في وقت سابق، السبت، مؤتمرا صحفيا هو الثاني له حول كورونا حيث تعهد فيه بالقضاء على الفيروس في البلاد والعمل على الوفاء بهذا العهد.

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وقال ترامب في المؤتمر ، إنه يجب أن يكون لدى الولايات المتمحدة الأمريكية فحص مجاني للفيروس.

وأشار، في كلمته، إلى أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة في بلاده جراء الإصابة بالفيروس، مضيفا أن هناك خطة لمواجهة كورونا تشمل توفير إجازات مدفوعة الأجر للعاملين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تم تخصيص 4 مليارات دولار لمكافحة الفيروس وأنه يعمل مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في هذا الصدد.

ولفت ترامب خلال حديثه إلى أنه خضع لفحص درجات الحرارة قبل عقد المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، وأنه لم يعرف نتيجة الفحص حتى الآن.