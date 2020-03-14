سلطنة عمان تقرر وقف النشاط الرياضي خشية تفشي فيروس "كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، وقف وتجميد جميع الأنشطة الرياضية في البلاد، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية "قررت وزارة الشؤون الرياضية وقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، التي تقيمها جميع الهيئات الرياضية العاملة في السلطنة".
يأتي القرار "تماشيا وتنفيذا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا".
وأعلن التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان، بوقت سابق من اليوم، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية لمدة شهر، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة للإصابة بعدوى "كورونا" في السلطنة، حتى أمس الأول، 19 حالة، 17 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أن فيروس "كورونا" المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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