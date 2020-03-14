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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مسؤولين إيطاليين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أعلن مسؤولان إيطاليان اليوم السبت، دخولهما الحجر الصحي، عقب ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
وقال نائب وزير الصحة الإيطالي، بيرباولو سيليري في بيان، إن الفحوص الطبية أظهرت إصابته بفيروس كورونا عقب لقائه شخصا يشتبه بإصابته بالفيروس نفسه.
وأضاف أنه باشر بتطبيق البروتوكول، الذي أعلنته وزارة الصحة، وعزل نفسه عن زوجته وولده في منزله.
بدورها، ذكرت وكالة ”ANSA“ الإيطالية، أن نائبة وزير التعليم، آنا أسكاني، دخلت الحجر الصحي أيضا عقب ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، تسجيل 250 وفاة بـ“كورونا“ خلال 24 ساعة، لتصبح بذلك أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء الفيروس.
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