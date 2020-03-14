شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 175 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت قناة "تي جي" الإيطالية عن رئيس مركز الحماية المدنية، أنغيلو بوريلي، مساء اليوم السبت، "بلوغ عدد الوفيات 1441 بزيادة 175 حالة خلال يوم واحد، فيما بلغ عدد المصابين في عموم البلاد 17750، بزيادة 2975 حالة عن الأمس".



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