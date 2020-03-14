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إسقاط طائرة تركية مسيرة في أجواء قاعدة الجفرة بليبيا

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طرابلس أنقرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

إسقاط طائرة تركية مسيرة في أجواء قاعدة الجفرة بليبيا

طرابلس أنقرة - الخليج 365

تتواصل الطائرات التركية المسيرة بالتساقط بنيران الجيش الوطني الليبي.

 

 

حيث أسقط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة، السبت، في أجواء قاعدة الجفرة العسكرية وسط البلاد أثناء قيامها بعمليات الرصد الجوي.

 

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي في إفادة عاجلة إن منصات الدفاع الجوي في قاعدة الجفرة العسكرية أسقطت طائرة تركية مسيرة أثناء قيامها بعمليات الرصد والتصوير فوق سماء القاعدة.

 

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كما تمكنت قوات الجيش الليبي،السبت، من اقتحام مواقع المليشيات بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

 

وأعلنت الكتيبة 128 التابعة للجيش الليبي تصديها لمحاولة فاشلة لتقدم المليشيات مدعومة ومعززة بإرهابيي تركيا

 

وأوضحت الكتيبة في إفادة على حسابها الرسمي، السبت، أنها اقتحمت مراصد المليشيات وأحرزت تقدمات جديدة بمحور عين زارة وتسيطر على مابعد محطة عليوي للوقود ولازالت التقدمات مستمره إلى الآن.

 

وفي ذات السياق قال مصدر عسكري وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الاشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس عندما أخترقت المليشيات الارهابية المدعومة من تركيا الهدنة كعادتها.

 

و أضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن الهجوم فشل كعادته وأن قوات الجيش الليبي تلاحق المليشيات و سيطرت على أغلب مراصدهم في محور عين زاره

 

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