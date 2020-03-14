الإمارات تعلن عن خطة دعم مالي بقيمة 100 مليار درهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، الذي أصاب 85 شخصًا حتى الآن في البلاد.

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وقال المصرف، في بيان، إنه أصدر أيضًا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

وأشار إلى أن خطة الدعم المالي تتألف من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وأكد المصرف أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.