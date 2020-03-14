شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق صلاة الجماعة في عموم مساجد سوريا بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الأحد الـ 15 من آذار ولغاية السبت الـ 4 من نيسان للعام 2020 وسيتم الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس.



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