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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرق مصراته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أسقط الجيش الليبي طائرة مسيرة تركية، خلال محاولة استطلاع مواقع الجيش، شرق مصراتة.
وقال الضابط في الدفاع الجوي الليبي سليمان المعداني: إن منصات الدفاع التابعة للجيش الليبي المتمركز في قاعدة الجفرة العسكرية جنوب شرق مصراتة، تمكنت من إسقاط الطائرة التركية.
ميدانيا، تقدمت قوات الجيش في محور صلاح الدين الاستراتيجي، بعدما انسحبت قوات حكومة الوفاق.
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