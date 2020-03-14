شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعلن انتظار نتائج فحص فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 الخليج 365 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه أجرى الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه ينتظر النتائج.

وردا على سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن المخاوف بشأن إصابته بالفيروس عقب لقاء جمعه بمسؤولين برازيليين ثبتت إصابتهم، أجاب ترامب "أجريت فحوصات الكشف عن فيروس كورونا أمس وأنتظر النتائج". Advertisements وأضاف ترامب أن "فريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره". وأشار إلى أن "أمريكا خصصت نحو 4 مليارات دولار لمواجهة الفيروس". وأعلن أن "الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا". وأوضح ترامب أن "فحص فيروس كورونا للأمريكيين مجاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن انتظار نتائج فحص فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.