شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة القطرية تعلن شفاء 4 مرضى من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا التاجي، بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس، إثر الفحوصات المخبرية التي جرت لهم .



ونشرت وكالة الأنباء القطرية عبر صفحتها الرسمية على التويتر بيان وزارة الصحة، وجاء فيه " وزارة الصحة العامة تعلن عن شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس إثر الفحوصات المخبرية التي جرت لهم ."

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