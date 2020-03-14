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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت الهند 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ووصفت الحكومة الهندية، فيروس كورونا المستجد، المتفشي في البلاد بأنه "كارثة مُنذَرة"، في إجراء بررت هدفه بـ"التخلص الاستثنائي مرة واحدة" للفيروس المعدي واحتواء انتشاره.
وقالت الحكومة الهندية، السبت، في بيان أوردته قناة "إن.دي.تي.في" الهندية، إنه سيتم استخدام أموال "صندوق التعامل مع الكوارث" التابع لكل ولاية هندية لتوفير إقامة مؤقتة، وإمداد بالغذاء والماء والرعاية الطبية للمرضى والأشخاص في مخيمات الحجر الصحي.
وأضافت الحكومة: سيتم استخدام الصندوق أيضًا في دفع تكاليف توفير مراكز إضافية للفحوصات الطبية، ولمعدات حماية للشرطة وللرعاية الصحية وللسلطات المحلية، وكذلك لتوفير أجهزة المسح الحراري ومعدات أخرى ضرورية للمستشفيات الحكومية.
وأوضحت الحكومة: "لن تُستمد النفقات كلها إلا من أموال الولايات، وليس من (صندوق التعامل مع الكوارث الوطني)، كما أنه لا يمكن أن يتجاوز إجمالي النفقات على المعدات نسبة الـ10% من المخصصات السنوية للصندوق".
ولفتت القناة الهندية إلى أنه يوجد أكثر من 80 حالة مؤكد إصابتها بفيروس "كوفيد-19" في الهند، وما لا يقل عن حالتى وفاة لأسباب تتعلق بالفيروس.
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