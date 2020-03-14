شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث في القاهرة التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصل الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان إلى القاهرة اليوم السبت قادماً من الخرطوم فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها ملف التعاون بين البلدين وآخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وكان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، قد التقى خلال زيارته للسودان الأسبوع الماضي مع حميدتى، حيث بحثا عدداً من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد كامل دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.