السعودية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" الجديد ( كوفيد 19 ).



وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليا في منشأة صحية في الأحساء، وذلك بحسب وكالة "واس" السعودية.

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كما ذكرت أن الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطا لحالة أعلن عنها سابقا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

أضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف. وذكرت الوزارة أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران.

وأوضحت الوزارة أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً، وحالة لمقيم أمريكي، كان مخالطاً لحالة أعلن عنها سابقاً، و 3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و 4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلاً عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.