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علاج كورونا يتوفر بالأسواق في أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

دخلت ألمانيا منافسا قويا لطرح لقاح لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة نحو 5 آلاف شخص، وأصاب مئات الآلاف، وتسبب في حالة رعب في شتى بقاع العالم. وتوقعت مصادر أن يكون اللقاح متوفرا في الأسواق خلال أبريل المقبل.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تطوير لقاح وأدوية مضادة لفيروس كورونا المستجد سيستغرق بعض الوقت، وطالبت كل فرد بالعمل، من خلال سلوكه الشخصي، على حماية الأشخاص الذين لهم تاريخ مرضي من التعرض للعدوى، وقالت إنه من المهم لهذا الغرض تعليق الأنشطة الاجتماعية على نطاق واسع «حيثما أمكن هذا».

وأفادت تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية بأن الصين اعتمدت دواء علاج فيروس كورونا التاجي باسم Favilavir، وأشارت مصادر إلى أن الدواء المضاد للفيروسات تمت الموافقة عليه واعتماده من قبل الصين لعلاج الفيروس التاجي، وهناك مشتقان آخران من الكلوروكين «دواء الملاريا» تحت التجربة حول إمكانية فعاليتهما في علاج كورونا.

من جهته، أكد أمجد الخولي، استشاري وخبير الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، أنه تم بالفعل عزل فيروس «كوفيد 19» ومعرفة تركيبته الجينية، ولكن اكتشاف العلاج يتطلب وقتا وإجراء تجارب سريرية ومختبرية، قائلا «إن النتائج الأولية مبشرة، وقد نصل إلى علاج خلال عدة أسابيع».

وبعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تطوير لقاح جديد سيظهر في أبريل المقبل، توقعت مصادر أن يعلن العلماء في المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية في الأيام المقبلة عن الانتهاء من تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، حسبما ذكرت صحيفة «هاآرتس» أمس، ووضعت إسرائيل 38,560 شخصا في الحجر الصحي المنزلي، بعدما أصاب الفيروس 154 شخصا.

فاجعة في إسبانيا

وفيما اتجهت العيون إلى إيطاليا التي تعد بؤرة الفيروس في أوروبا، فاجأت إسبانيا الجميع، وأعلنت عن إصابة 5753 شخصا، لتصبح ضمن أكثر الدول التي تعاني من كورونا، وارتفعت حالات الوفاة إلى 136، وأعلن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز عن إجراءات جديدة لمواجهة التحدي الكبير.

وعلقت إيطاليا عمليات الإنتاج لحماية العمال في البلاد، بعدما جرى تشخيص إصابة 15 ألف شخص، ووصل عدد الوفيات جراء تفشي كورونا في البلاد إلى أكثر من ألف شخص. وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في التاسع من مارس الحالي حالة إغلاق عامة في البلاد، لتكون إيطاليا بذلك أول دولة في العالم تلجأ إلى مثل هذا الإجراء.

وامتد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى المزيد من الدول الأفريقية، حيث سجلت ناميبيا ورواندا ومملكة «إي سواتيني» أول حالات إصابة بها.

وكانت أفريقيا خلت لأسابيع من فيروس كورونا، لكن المرض الآن ينتشر في مختلف أنحاء القارة، فقد سجلت 21 دولة على الأقل حالات إصابة، ويحذر خبراء من أن الأنظمة الصحية في كثير من الدول الأفريقية ضعيفة، مما يعني أن المستشفيات والعيادات يمكن أن تكتظ بالمرضى إذا زاد عدد الإصابات. وذكرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن اقتصادات عدد من الدول في القارة يمكن أن تتضرر بشدة حال حدوث أزمة.

قطر تتصدر

وتصدرت قطر عدد الإصابات عربيا، بعدما أعلنت وزارة صحتها أمس تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة، وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ 6788 حالة، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337، فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 104.

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وكشفت وزارة الصحة في البحرين خروج 10 حالات من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، ويصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي إلى 125 شخصا بعد خروج 115 شخصا في وقت سابق.

وأعلنت سلطنة عمان تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم لمدة شهر، وإيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وكذلك الفعاليات الرياضية بكل أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقا والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 38 إصابة جميعهم في الضفة الغربية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالفيروس جميعهم من سكان مدينة بيت لحم.

وسجلت الجزائر حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بولاية البليدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ثلاث حالات، من إجمالي 37 إصابة بالفيروس.

تراجع الصين

وتراجعت الإصابات في الصين، إذ أعلنت السلطات الصحية أمس تسجيل 11 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة من بين المصابين بالفيروس. وأفادت وكالة أنباء بلومبيرج بأنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 80 ألفا و824 شخصا، وعدد الوفيات إلى 3 آلاف و189 حالة.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس تسجيل 107 حالات إصابة إضافية، وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ بذلك 8 آلاف و86 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية سجلت خمس وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 72 شخصا جراء المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وذكرت وزارة الصحة الماليزية أمس، أنه جرى تأكيد 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي العدد إلى 238.

أرقام في كورونا:

30 يوما.. عطلة دراسية في سلطنة عمان.

337 حالة إصابة مؤكدة في قطر.

104 إصابات في الكويت.

80,824 حالة في الصين.

8086 حالة مؤكدة في كوريا الجنوبية