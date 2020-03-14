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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
أفاد خطاب من طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد 19) على الرغم من تواصله مع مسؤولين برازيليين اثنين في منتجع مارالاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتهما في وقت لاحق بالفيروس.
وكشف البيت الأبيض عن خطاب رسمي من طبيب الرئيس شون كونلي ينص على أن تواصل الرئيس يصنف على أنه «خطر ضئيل للعدوى»، وجاء في خطاب الطبيب «تعرض الرئيس للشخص الأول كان محدودا للغاية (صورة ومصافحة) ورغم أنه قضى مزيدا من الوقت على مسافة قريبة من الحالة الثانية، كل التفاعلات وقعت قبل ظهور أي أعراض عليها».
وأضاف الخطاب أنه «لا يوجد أي سبب للخضوع لحظر ذاتي في هذا الوقت، ونظرا لأن الرئيس نفسه لم تظهر عليه أي أعراض، فإن الخضوع لفحص كوفيد 19 لم يتم تحديده في الوقت الراهن».
من جهتها، قالت حملة جو بايدن المنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنه لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا المستجد ولم يخضع لفحص بسبب الفيروس.
ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن لجنة الصحة العامة: «نائب الرئيس السابق بايدن لا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو كحة أو ضيق تنفس أو أي أعراض أخرى من أعراض فيروس كورونا، وهي ليست على دراية بأي اتصال بأي شخص ثبتت إصابته».
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البيت الأبيض: ترمب لا يحتاج لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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