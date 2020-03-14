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الإمارات توقف إصدار التأشيرات بداية من الثلاثاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس وقفا موقتا لإصدار جميع التأشيرات ابتداء من الثلاثاء باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

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وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره «وباء»، مما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

وأشارت إلى أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل، وأنه يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أعلنت قبل يومين تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 حالة.