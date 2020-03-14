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سد النهضة يتصدر مفاوضات حميدتي بالقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ القاهرة

يتصدر ملف سد النهضة المباحثات التي يجريها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» بالقاهرة، عقب وصوله إليها أمس قادما من الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها ملف التعاون بين البلدين وآخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة خلال زيارته للسودان الأسبوع الماضي مع حميدتي، حيث بحثا عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.