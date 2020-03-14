شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ القاهرة
يتصدر ملف سد النهضة المباحثات التي يجريها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» بالقاهرة، عقب وصوله إليها أمس قادما من الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها ملف التعاون بين البلدين وآخر تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك.
والتقى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة خلال زيارته للسودان الأسبوع الماضي مع حميدتي، حيث بحثا عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر سد النهضة يتصدر مفاوضات حميدتي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.