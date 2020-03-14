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العراق يكشف مصدر إطلاق الصواريخ على معسكر التاجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

قالت قيادة عمليات بغداد أمس، إنها عثرت على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي ببغداد.

وأوضحت أن «القوات الأمنية عثرت على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد ووجدت سبعة منصات إطلاق داخل مرآب في منطقة أبوعظام».

وذكرت أن القوات الأمنية «ألقت القبض على صاحب المرآب والعاملين فيه، فضلا عن إلقاء القبض على جميع منتسبي نقطة التفتيش القريية منه التابعة لقيادة شرطة بغداد وإحالتهم جميعا للتحقيق».

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وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أفادت في وقت سابق بإصابة اثنين من قوات الدفاع الجوي العراقي جراء سقوط قذائف على معسكر التاجي شمال بغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط ما بين سبعة إلى 11 صاروخا من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية ومستشارين ومدربين من قوات التحالف الدولي شمال بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت أمس الأول مقتل خمسة مقاتلين ومدني واحد، وإصابة 12 آخرين جراء القصف الأمريكي على مقرات عسكرية عراقية.

وجاء القصف بعد إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء الماضي، مقتل ثلاثة من قواته في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، مما أسفر أيضا عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.