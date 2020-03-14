شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بيروت
دعت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بتحرك دولي فاعل، من أجل وضع حد للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وطالبت خلال اجتماعها أمس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، منظمات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل على إجبار الحكومة الإسرائيلية وقف اعتداءاتها المتصاعدة في القدس المحتلة.
ورأت أن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى برعاية رسمية إسرائيلية، يؤكد مجددا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تعمل من أجل السلام، بل تشكل عامل توتر واستفزاز لشعوب المنطقة والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجان الفلسطينية تدعو لوقف الاقتحامات للأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.