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اللجان الفلسطينية تدعو لوقف الاقتحامات للأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بيروت

دعت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بتحرك دولي فاعل، من أجل وضع حد للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وطالبت خلال اجتماعها أمس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، منظمات الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل على إجبار الحكومة الإسرائيلية وقف اعتداءاتها المتصاعدة في القدس المحتلة.

ورأت أن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى برعاية رسمية إسرائيلية، يؤكد مجددا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تعمل من أجل السلام، بل تشكل عامل توتر واستفزاز لشعوب المنطقة والعالم.