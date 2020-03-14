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الجيش اليمني يقتل 5 حوثيين في معارك تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أعلنت قوات الجيش اليمني أمس مقتل خمسة عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمحافظة تعز وسط البلاد.

وقالت قيادة محور تعز، في بيان إن «عددا من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا حتفهم، بينهم قيادي، فجر أمس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني شرق وشمال شرق مدينة تعز».

وبحسب البيان، قتل القيادي الحوثي المكنى بأبومجاهد «مع أربعة من عناصر الميليشيات خلال معارك مع الجيش في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقا، وفي جبهة كلابة وحي الزهراء».

من جهتها، فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن. وقال مصدر عسكري يمني «إن التفجير يعد اعتداء جديدا للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة»، بحسب ما نقله الموقع الالكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني.

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وتأتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة وإعلان الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجا على قيام ميليشيات الإرهاب الحوثية بقنص ضابط الارتباط في النقطة نفسها.

إلى ذلك، لقي عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب الضالع، حيث اندلعت مواجهات عقب محاولة مجموعة من عناصر الميليشيات التسلل باتجاه مواقع في محيط «تبة عثمان»، ومنطقة «باب غلق» في جبهة الجب بمديرية قعطبة.

وأفشلت قوات الجيش محاولة تسلل عناصر الميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها، وفقا لما ذكره موقع سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وبالتزامن قصفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات الميليشيات في المنطقة نفسها، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وقال الموقع إن الميليشيات تكبدت خلال اليومين الماضيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهتي الفاخر، وصبيرة في المحافظة نفسها.

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