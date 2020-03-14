وزير التعليم يعلن إصابة 7 طلاب بكورونا.. ويكشف مصير موعد امتحانات الثانوية العامة

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصابة 7 طلاب بفيروس كورونا حتي الآن من أصل 109 حالات عَلِي مستوي الجمهورية.

وأضاف وزير التعليم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الإصابات ليست في مدرسة واحدة ولكن في مدارس متفرقة، من بينهم الحالة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق في مدرسة سيتي الدولية بالزمالك.

وبشأن امتحانات الثانوية العامة أكد شوقي أنها ستكون في موعدها المقرر والجدول الذي تم الإعلان عنه ساري خاصة وأن هناك تنسيق بالالتزام بمواعيده وكذلك فيما يخص باقي الشهادات مثل الشهادة الإعدادية.

واعتمد وزير التربية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، لـ109 حتى هذه اللحظة، منهم من تم شفاؤهم.

Advertisements

وقال مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية بسيط، مقارنة بما يحدث في الدول الأخرى.

وأكد رئيس الحكومة، أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق مراكز الدروس الخصوصية، تزامنا مع تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد 15 مارس.

وأشار مدبولى إلى إن الطلاب في المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري، لذلك قرر الرئيس تعليق الدارسة أسبوعين.

كما أعلن رئيس الوزراء، تعليق الأنشطة الرياضية، في البلاد لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات ضمن الخطة الموضوعة لتعقيم كافة المنشآت والحد من انتقال العدوى.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.