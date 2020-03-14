رئيس الوزراء يعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ109

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، لـ109 حتى هذه اللحظة، منهم من تم شفاؤهم.

وقال مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية بسيط، مقارنة بما يحدث في الدول الأخرى.

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وأكد رئيس الحكومة، أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق مراكز الدروس الخصوصية، تزامنا مع تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد 15 مارس.

وأشار مدبولى إلى إن الطلاب في المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري، لذلك قرر الرئيس تعليق الدارسة أسبوعين.

كما أعلن رئيس الوزراء، تعليق الأنشطة الرياضية، في البلاد لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات ضمن الخطة الموضوعة لتعقيم كافة المنشآت والحد من انتقال العدوى.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.