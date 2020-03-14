بعد تعليق الدراسة.. الحكومة تكلف الداخلية بغلق مراكز الدروس الخصوصية

كتب: ضياء السقا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق مراكز الدروس الخصوصية، تزامنا مع تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد 15 مارس.
وقال مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري، لذلك قرر الرئيس تعليق الدارسة أسبوعين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية بسيط، مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .
وقال مدبولي إنه خلال الـ10 أيام الماضية زادت الإصابات بكورونا، ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.
يأتي ذلك بعد قرار الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات ضمن الخطة الموضوعة لتعقيم كافة المنشآت والحد من انتقال العدوى.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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