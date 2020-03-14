بعد الدراسة.. رئيس الوزراء يعلن تعليق النشاط الرياضي في مصر

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليق الأنشطة الرياضية، في البلاد لمدة أسبوعين، كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد قرار الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات ضمن الخطة الموضوعة لتعقيم كافة المنشآت والحد من انتقال العدوى.

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وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غد الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

من جانبه، قال مدبولى، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.