أشارت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي، إلى أن "التيار الوطني الحر أعلن الإستنفار لدى جميع فئات التنظيم وبدأت جميع سبل التوجيه إبتداءا من داخل طاقم التيار الوطني الحر وقد تم استبدال المؤتمر الوطني للتيار والعشاء السنوي الذي كان مخططاً له بتاريخ 14 آذار، إنتقالاً إلى حملات التوعية والتعقيم في مختلف المناطق اللبنانية ودور العبادة وتم استنفار الكادر الحزبي الشبابي ولاحظنا اندفاعاً كبيرة للخدمة الإجتماعية".
ولفتت نجم في مداخلة تلفزيونية أن التيار الوطني الحر "قد خلق فريق من جميع الإختصاصات داخل التيار وهو جاهز لأي مساعدة لأيٍ كان".
كانت هذه تفاصيل خبر مارتين نجم: تم استنفار الكادر الحزبي الشبابي في التيار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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