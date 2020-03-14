توجهت بلدية العباسية، إلى أهالي البلدية، ببيان أعلنت فيه أنه "بعد الاشتباه بحالة ارتفاع حرارة لدى امرأة من التابعية السورية، نقلت إلى المستشفى عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني، تم حجر العائلة، والبلدية ستقوم بتعقيم المنزل، نرجو عدم الخوف والهلع، سنوافيكم بكل جديد".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية العباسية تطمئن الأهالي: حجر عائلة امرأة ارتفعت حرارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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