سلسلة تدابير وقائية من فيروس كورونا في عبرا

أعلنت بلدية عبرا، سلسلة تدابير للوقاية من فيروس كورونا، شملت "وقف العمل لمدة اسبوعين بالمؤسسات التي تمارس نشاطات صالات ألعاب التسلية الكهربائية، وصالات لعب الورق، صالات ألعاب الكومبيوتر ومقاهي الانترنت، وصالات الأفراح والمناسبات والمقاهي والمطاعم، وصالات لعب الأطفال ومدن الملاهي على أنواعها داخل المجمعات والمراكز التجارية أو خارجها، وملاعب الميني فوتبول والرياضية على أنواعها المكشوفة والمغلقة، ومراكز التدليك، والبائعين المتجولين، على أن تلزم المؤسسات المشار إليها بالتدابير تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".
وطلبت البلدية من الأهالي "الالتزام بالارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة وتفادي الأماكن المكتظة والاحتكاك المباشر مع الآخرين وعدم التردد في الإبلاغ عن أية حالة طارئة، وذلك عبر الاتصال بالصليب الأحمر اللبناني على الرقم 140"، معلنةً أنها ستعقم الأماكن والطرقات والمؤسسات العامة، محددة أرقام الهاتف التالية للإستفسار: 07752554 - 07722439 أو الخط الساخن: 81240111.
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