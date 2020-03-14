وزير الزراعة تفقد اضرار العاصفة في الدامور والجية

تفقد وزير الزراعة ​عباس مرتضى​، يرافقه النائب ​بلال عبد الله​ ورئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​، الأضرار التي لحقت بالمزروعات في سهل ​الدامور​ من جراء العاصفة الأخيرة التي ضربت المنطقة، واطلع من المزارعين على حجم الأضرار.

ومن الدامور انتقل مرتضى والوفد المرافق الى مبنى بلدية الجية، حيث التقى رئيس البلدية وسام الحاج واعضاء من المجلس البلدي والمزارعين، واطلع منهم على أضرار العاصفة.

وشكر عبدالله مرتضى وخير على سرعة تحركهما، والاهتمام بهذه الكارثة على ساحل الشوف.