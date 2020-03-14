حاصباني: معدل نمو كورونا 29% وهو أعلى من المعدل العالمي

أشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق ​غسان حاصباني​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "معدل النمو اليومي لفيروس كورونا في ​لبنان​ 29%، وهذا أعلى من المعدل العالمي مما يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر تشددا".

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