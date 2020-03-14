قوى الأمن عممت صورة نشالَين ينشطان في بيروت على متن دراجة آلية

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوفَين: "ع. ص." (مواليد عام 1994، لبناني) و"ك. م." (مواليد عام 1999، سوري)، لـ"قيامهما بعمليّات نشل ضمن العاصمة ​بيروت​، على متن دراجة آلية نوع "sym" لون أحمر وأبيض".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، "الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، الكائن في ثكنة بربر الخازن- ​فردان​، أو الاتصال على أي من الرقمَين: 810170/01 810171/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".