قوى الأمن عممت صورة نشالَين ينشطان في بيروت على متن دراجة آلية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين: "ع. ص." (مواليد عام 1994، لبناني) و"ك. م." (مواليد عام 1999، سوري)، لـ"قيامهما بعمليّات نشل ضمن العاصمة بيروت، على متن دراجة آلية نوع "sym" لون أحمر وأبيض".
وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، "الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في ثكنة بربر الخازن- فردان، أو الاتصال على أي من الرقمَين: 810170/01 810171/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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