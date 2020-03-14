أبي صالح طلب تجهيز مختبر بالشمال لإجراء التحاليل على نفقة الوزارة

طلب نقيب أطباء لبنان- ​طرابلس​ سليم أبي صالح ، في كتاب إلى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، "تجهيز مختبر في منطقة الشمال، مواز لمختبر ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، لإجراء تحاليل الإصابة ب​فيروس كورونا​ على نفقة ​وزارة الصحة العامة​".

كما وجه أبي صالح كتابا إلى الأطباء، أبدى فيه "ثقتنا الكبيرة بأطباء لبنان وتحيتنا لهم لأنهم كانوا وسيبقون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين بالرغم من الخطر الكبير الذي يتعرضون له"، طالباً "العمل قدر المستطاع على تخفيف الازدحام في العيادات الخاصة والمستشفيات وذلك بإستقبال الحالات الطارئ، والمساهمة بأكبر قدر ممكن في توجيه عمل البلديات والأندية في المدن والقرى في سبيل إتخاذ التدابير الأكثر واقعية وفعالية لوقف إنتشار المرض".

كما طلب " تأمين كل أنواع الملصقات الهادفة لتوعية المواطنين بموضوع الوقاية والحد من انتشار داء الكورونا، وتأمين المعقمات في العيادات للزوار، والتعقيم الدائم للعيادات بإستعمال المطهر الذي يخضع للمعايير التي تحددها الجهات المختصة، وإستعمال الكمامات للسكريتيرات والمرضى والأطباء بالطرق السليمة التي حددتها اللجنة العلمية و​لجنة الصحة​ والبيئة في النقابة".

كما ووجه دعوة "دعوة الزملاء والأطباء إلى المبادرة والإتصال في أي وقت بمسؤول اللجنة العلمية أو لجنة الصحة والبيئة عند الضرورة للاستفسار أو التبليغ عن وضع صحي معين أو طلب المساعدة الطبية: النقيب الدكتور سليم أبي صالح 03374631، رئيس اللجنة العلمية الدكتور رشاد علم الدين 71641268، رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور محمود علم الدين 03430240، نقيب أطباء لبنان طرابلس الدكتور سليم أبي صالح".

من جهة ثانية صدر تعميم تذكيري من اللجنة العلمية ولجنة الصحة والبيئة في نقابة أطباء لبنان- طرابلس "الى كافة الزملاء الأطباء"، اعتبر فيه أن "إنتقال فيروس كورونا يتم بشكل أساسي عبر الرزاز الصادر من العطس والسعال لهذا يجب استعمال الكمامات من قبل جميع المواطنين في الطاقم الطبي، وإنتقال فيروس كورونا كسائر فيروسات الجهاز التنفسي يتم أيضا عبر الأيدي لهذا يجب غسلها بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وكذلك استعمال المعقمات التي تحتوي على الكحو، وفيروس كورونا يستطيع البقاء عدة ساعات على الأسطح لهذا يجب تعقيم هذه الأسطح بشكل دوري خصوصا في غرف الفحص وقاعات انتظار المرضى حيث يجب التخلص من الأغراض غير الضرورية كألعاب الأطفال وقطع الأثاث الزائدة"، متمنياً "إعطاء مواعيد متباعدة في العيادات بحيث نخفف قدر الإمكان من الازدحام والتماس بين المواطنين، واستقبال الحالات الطارئة فقط وبمرافق واحد مع المريض مع وضع الكمامة ضمن الشروط التالية: يجب أن تغطي الكمامة كامل فتحات الأنف والفم، وتغير الكمامة عندما تصبح رطبة أي حوالي كل 4 ساعات".