محمد سليمان: تقرر تأمين مختبر لمستشفى عكار الحكومي

أعلن عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "بعد التواصل مع وزير الصحة ورئيس ​لجنة الصحة النيابية​، اتخذ قرار بتأمين مختبر PSR ل​مستشفى عكار​ الحكومي لتخفيف من معاناة أهلنا باجراء فحص ​فيروس كورونا​، خصوصا انه غير متوفر في كل مستشفيات عكار"، آملا "أن يحفظ الله أهلنا ومنطقتنا من كل مكروه وأن يسلم هذا الوطن".

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