اطلاق خلية أزمة كورونا من قائمقامية راشيا

عقدت خلية الأزمة في قضاء ​راشيا​، وبتوجيهات محافظ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جوده ، وبدعوة من قائمقام راشيا نبيل المصري، إجتماعها في مكتب قائمقام راشيا بحضور ممثل النائب ​وائل ابو فاعور​ ​رباح القاضي​، وتم التداول في إطلاق خلية أزمة كورونا.

وشدد رئيس اتحاد بلديات جبل صالح أبو منصور الذي تلى المقررات، على "اهمية بقاء جميع المواطنين في منازلهم للانتصار على المرض ولجم انتشاره باعتبار هذا الاجراء هو الاهم على صعيد مواجهة المخاطر اضافة الى اتباع ارشادات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​".

وخلال اللقاء تم التداول بالوضع الصحي المستجد المتعلق ب​فيروس كورونا​ ،والاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة ،حيث صدر عن الاجتماع توصيات ركزت على اهمية مواجهة المرض وتحصين المنطقة من انتشاره، وقررت الخلية وضع الخط الساخن رقم 76909767 لتقبل مراجعات المواطنين في كل ما يتعلق بالواقع الصحي في القضاء، كما أبقت إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الاجراءات والمستجدات على هذا الصعيد.