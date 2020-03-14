لفت الوزير السابق ​مروان شربل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ"الـ"​كورونا​" في ​لبنان​ أدّت دورها على أكمل وجه. هل تعرفون ما السبب؟ لأنّها قسَّمت الشعب إلى فئات. منهم من أُصيب بها، ومنهم من مات منها، والباقي اختلفوا بسببها. آخ شو هالبلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر شربل: الكورونا قسمت الشعب اللبناني إلى فئات و"آخ شو هالبلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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